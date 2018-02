Broca quebra e atrasa resgate de mineiros As equipes que tentam resgatar desde quarta-feira à noite nove mineiros presos numa galeria inundada da mina de carvão Que Creek, no condado de Somerset, na Pensilvânia, sofreram nesta sexta-feira um duro revés: a broca de uma perfuradora quebrou a 45 metros do alvo. "A broca atingiu uma rocha", disse um dos socorristas. "Estamos correndo contra o relógio. Os homens estão presos ali a uma temperatura de 11 graus centígrados (da água) e podem morrer por hipotermia", acrescentou ele, revelando que bombas possantes estão retirando dali 130 mil litros de água por minuto e injetando muito ar. Segundo o governador da Pensilvânia, Mark Schweiker, a possibilidade de êxito da missão é de 50%. Uma nova broca foi enviada ao local. Os trabalhos sofreram um atraso de quatro horas. "Escolhemos um ponto a 23 metros de distância da primeira perfuração e já atingimos profundidade de 9,5 metros", afirmou David Hess, secretário do Departamento de Proteção Ambiental da Pensilvânia. Na quinta-feira por volta de meio-dia, as equipes de socorro escutaram sons vindos do interior da mina, indicando que os mineiros estavam vivos. "Infelizmente, hoje não ouvimos mais nenhum sinal", ressaltou Hess. "Isso, no entanto, não significa necessariamente más notícias." Ele acrescentou que o nível da água diminuiu consideravelmente, aumentando as chances de sobrevivência deles. O acidente ocorreu na quarta-feira à noite, por volta das 22h locais. Os mineiros perfuraram por engano a galeria de uma mina abandonada e inundada com água. O local onde eles estão fica a 120 metros de profundidade e a cerca de 2 quilômetros da entrada da mina. A idade dos mineiros varia entre 30 e 55 anos.