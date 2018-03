Bronquite adia posse de premier do Nepal A cerimônia de posse do primeiro-ministro do Nepal, Girija Prasad Koirala, de 84 anos, que estava marcada para esta sexta-feira, teve que ser adiada devido a um problema de bronquite, informaram os meios de comunicação locais. "Os médicos dizem que ele está se recuperando bem, mas a cerimônia de posse foi adiada", afirmou seu porta-voz, Krishna Prasad Sitaula. "Ele não poderá assistir à sessão do Parlamento nesta sexta-feira", acrescentou. O primeiro-ministro nepalês sofre problemas respiratórios e passou a quinta-feira recebendo soro por via intravenosa. Segundo a família, o seu estado de saúde melhorou e ele poderia tomar posse ainda esta tarde. Desafio Koirala, que ocupará pela quarta vez o cargo de primeiro-ministro, deverá enfrentar o desafio de iniciar uma chefia de governo de transição. Um de seus objetivos é convocar eleições para uma Assembléia Constituinte que delimite o papel da monarquia no pequeno reino asiático. Quinta-feira o rei Gyanendra nomeou Koirala primeiro-ministro. Na segunda-feira, havia anunciado o restabelecimento do Parlamento nepalês, que ele tinha dissolvido em 2002. A decisão terminou com a greve geral de 19 dias e os violentos protestos exigindo o restabelecimento da democracia. A repressão policial causou 15 mortes e deixou 5 mil feridos.