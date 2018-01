Brooks não comenta uso do direito de perseguição O general Vincent Brooks, em seu briefing na sede do Comando Central no Catar, se negou a comentar hoje se os EUA pretendem invocar o "direito de perseguição" caso o ex-presidente iraquiano Saddam Hussein seja localizado na Síria. Segundo matéria do jornal "The Times", o exército norte-americano está pronto a lançar uma operação de comando em território sírio para eliminar Saddam Hussein se este for localizado na Síria. Para justificar tal ação, o comando norte-americano invocaria o "direito de perseguição", uma teoria controversa que autoriza, em virtude da lei internacional, os soldados que procuram um suspeito de terrorismo a entrar num país estrangeiro sem autorização. "Não quero especular sobre os termos de quaisquer ações que possam ser desencadeadas em razão de circunstâncias específicas", disse. Veja o especial: