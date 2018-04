Brown afirma ter forte apoio de seu gabinete

Em entrevista ao programa Radio Solent, da BBC, Brown comentou o fato de dois ex-ministros terem tentado aprovar uma moção de desconfiança contra ele ontem, o que poderia resultar em sua saída da liderança trabalhista, meses antes das eleições britânicas. Questionado sobre se o gabinete se mostrou efusivo o suficiente no apoio a ele, Brown disse: "Eu acho que eles foram."

Vários ministros do gabinete demoraram horas antes de liberar um sucinto comunicado de apoio a Brown. Entre os presentes estavam o ministro das Relações Exteriores, David Miliband, e a vice-líder do Partido Trabalhista, Harriet Harman.

O pedido para se discutir a permanência de Brown na liderança partiu do ex-ministro da Defesa Geoff Hoon e da ex-ministra da Saúde Patricia Hewitt. Para remover o líder é necessário um processo longo, de acordo com as regras partidárias.

Brown disse que quase todos os ministros já haviam deixado a reunião "uma ou duas horas" depois do pedido de votação. O primeiro-ministro considerou que se estava fazendo uma "tempestade em copo d''água" no caso. As informações são da Dow Jones.