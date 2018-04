Brown contrata ''marqueteiro real''

Após ter sua imagem debilitada por uma série de derrotas políticas, o primeiro-ministro britânico, Gordon Brown, decidiu seguir os mesmos passos da rainha Elizabeth II e contratou como seu novo porta-voz Simon Lewis. O especialista em relações públicas foi o responsável pela reconstrução da imagem da rainha depois que a princesa Diana e seu namorado Dodi al-Fayed morreram num acidente de automóvel em Paris, em 1997. Lewis recebeu um salário anual de pouco mais de US$ 376 mil para ajudar a monarca a recuperar a simpatia popular após ter reagido com um certo desdém à trágica morte da princesa, ex-mulher do príncipe Charles. O especialista começou seu trabalho com a família real em 1998 e ficou dois anos no quadro de funcionários do Palácio de Buckingham. Depois, foi trabalhar em importantes empresas como a Vodafone, de telefonia, e a Centrica, de energia. De acordo com Michael Ellam, porta-voz de Brown, Lewis assumirá seu cargo no fim de julho e também ficará no comando do departamento de comunicação do governo. O futuro porta-voz do premiê tem ligações com o secretário de Comércio, Peter Mandelson, um dos nomes mais fortes do gabinete de Brown após a reformulação anunciada no início do mês. Coincidentemente, o especialista em relações públicas é irmão de Will Lewis, editor do jornal The Daily Telegraph. A publicação foi a responsável pelas denúncias contra parlamentares que utilizaram dinheiro público para pagar despesas pessoais. O escândalo foi um duro golpe para todos os partidos britânicos, mas abalou especialmente o Partido Trabalhista, no poder há 12 anos. Após as revelações do jornal, pelo menos cinco ministros foram forçados a deixar o cargo, juntamente com outros funcionários de alto escalão.