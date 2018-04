Brown convoca eleições gerais para 6 de maio

As votações acontecem em meio a uma das maiores crises do Reino Unido. Após um ano e meio em recessão, o país conseguiu crescer apenas 0,4% no quarto trimestre de 2009. O foco dos debates será a administração da explosão do déficit fiscal, que neste ano chega a 12% do Produto Interno Bruto (PIB).

A disputa está centrada entre Brown, líder do Partido Trabalhista, e David Cameron, líder do Partido Conservador. Até pouco tempo, Cameron era apontado como franco favorito. Mas a oscilação nas últimas pesquisas trouxe a possibilidade de um Parlamento sem maioria absoluta, algo raro na história do país. Os trabalhistas estão há 13 anos no poder.

Com a realização das eleições em 6 de maio, a decisão sobre política monetária do Banco da Inglaterra, que cairia no mesmo dia, foi adiada para a segunda-feira de 10 de maio, após reunião de dois dias que começará na sexta-feira, dia 7.