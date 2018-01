Brown destaca experiência para assumir cargo de Blair O ministro do Tesouro britânico, Gordon Brown, considerado o sucessor natural de Tony Blair, destacou nesta segunda-feira sua experiência e suas qualidades contra suposta falta de popularidade. Brown fez essas afirmações horas antes de dirigir-se aos delegados reunidos no congresso trabalhista realizado em Manchester (nordeste da Inglaterra). O ministro deve pronunciar um discurso rodeado de grande expectativa, já que acontecerá depois de Blair anunciar sua intenção de abandonar o poder em menos de um ano. "Acho que minha experiência significa que posso fazer o trabalho para a população britânica", disse Brown à emissora britânica "GMTV". Na sua opinião, a sociedade entende que este mundo em transformação necessita de gente que possa proporcionar "estabilidade e segurança" e que tenha experiência "na qual confiar". Espera-se que Brown utilize o discurso para mostrar sua visão a longo prazo como potencial primeiro-ministro do Reino Unido e se apresentar ao partido e ao país como o candidato de centro e reformista capaz de seguir adiante com o projeto do Novo Trabalhismo. Blair se viu forçado no começo do mês a anunciar que deixaria o poder antes do congresso trabalhista de 2007, embora sem precisar uma data, após explodir uma divergência entre seus partidários e os de Brown pela resistência do primeiro em anunciar um calendário para a transferência de poder a seu sucessor.