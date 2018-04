Brown nega deixar cargo e anuncia reforma no gabinete

O primeiro-ministro britânico confirmou que Alistair Darling vai continuar como secretário do Tesouro. Brown negou que queria substituir Darling em uma reforma no início da semana. O primeiro-ministro manteve também o chanceler, David Miliband. O secretário de Justiça, Jack Straw, também vai continuar no cargo.

Porém, Alan Johnson sucederá Jacqui Smith, que renunciou esta semana à Secretaria do Interior. A nomeação de Johnson pode ajudar Brown a evitar um desafio político - havia uma expectativa de que Johnson, que consegue reunir apoio entre os membros do Partido Trabalhista e sindicatos, poderia surgir como um sucessor de Brown. Aceitar o posto na Secretaria do Interior significa um compromisso de lealdade com o primeiro-ministro. Na Defesa, Bob Ainsworth sucederá John Hutton, que deixou o governo hoje. As informações são da Dow Jones e do Financial Times.