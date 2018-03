Bruxelas admite flexibilizar pacto de estabilidade em caso de guerra A Comissão Européia admite, pela primeira vez, que poderá relaxar os critérios de rigor orçamentários estabelecidos no pacto de estabilidade e crescimento europeu, que compromete os governos da União Européia (UE) a alcançar progressivamente o equilíbrio de suas contas públicas e não superar o déficit fiscal em 3% do Produto Interno Bruto (PIB). A sinalização foi reforçada hoje, mais uma vez, à Agência Estado pela assessoria do comissário europeu de assuntos econômicos, Pedro Solbes, admitindo a hipótese, "somente em caso de guerra", sem confirmar, no entanto, que esteja trabalhando sobre o tema no momento. A proposta partiu da Alemanha, França e Reino Unido, com o argumento de que se as Nações Unidas votarem uma nova resolução para dar o sinal verde à uma operação militar no Iraque, será inadequado manter os limites atuais de déficit. O comissário europeu, já na semana passada, sugeriu que Bruxelas poderia flexibilizar os mecanismos do rigor fiscal em caso de conflito bélico, fazendo uso de um recurso jurídico. O Tratado prevê que, "em casos de situações excepcionais, podem-se tomar medidas apropriadas para essas circunstâncias". "Uma guerra tem os elementos suficientes para iniciarmos o debate", garantiu Solbes. A declaração de Bruxelas, porém, fechou a semana passada com dimensões inusitadas: recebeu desmentidos das principais capitais de qualquer pedido de flexibilização orçamentária. A França, aliada da Alemanha e opositora direta aos americanos em sua intenção de deflagrar uma ação militar contra o Iraque com ou sem apoio da ONU, recusou comentar a indicação: "não há inciativa alguma para tentar flexibilizar o pacto de estabilidade em caso de conflito com o Iraque", indicou Francis Mer, ministro de economia e finanças. O tom direto de Mer foi ouvido também há semanas quando a Comissão despachou um "alerta" a Paris por ter aproximado seu déficit do limite dos 3% do PIB. O ministro das finanças francês não fez por menos e declarou que política orçamentária era responsabilidade soberana dos Estados e "que a França atingiria o equilíbrio orçamentário quando quisesse". Do outro lado do Reno, a Alemanha também disparou que não buscava nenhuma acomodação com Bruxelas. Em situação pior que a francesa, Berlim foi repreendida pela executivo europeu por seu forte desequilíbrio orçamentário, 3,75% do PIB, em 2002 e indícios de que vai manter os mesmos níveis para este ano. A prática dos fatos é que a Comissão já está trabalhando, sim, com a possibilidade de um conflito no Iraque há meses. Em setembro do ano passado, a Comissão propôs que os países membros aumentassem suas reservas de segurança de petróleo de 90 para 120 dias com o objetivo de atenuarem os efeitos de uma crise energética e ganharem fôlego para as flutuações de preços nos mercados internacionais. Mas, nem o Parlamento Europeu, nem o Conselho de Ministros se pronunciou a respeito, até que o assunto voltasse à tona e agora está sendo levado às pressas para votação no Conselho. Uma fonte comunitária também admitiu à Agência Estado há dez dias, que a Comissão começou a revisar, em caráter não oficial, suas previsões econômicas para 2003, levando em consideração os últimos índices do mercado apontados desde janeiro, alterando também o preço médio do barril do petróleo de US$ 24,2 (valor usado para o cálculo nas previsões feitas ano passado) para US$34. Hoje, os quinze líderes europeus desembarcam em Bruxelas, em caráter extraordinário, para tentar uma posição comum sobre a crise no Iraque.