Bruxelas alerta sobre riscos da expulsão de Arafat A Comissão Européia advertiu hoje as autoridades israelenses sobre "as sérias consequências para a região" do Oriente Médio caso se cumpram as ameaças de deportação do líder palestino Yaser Arafat. Seria "um erro terrível", assegurou o porta-voz do comisário europeu de relações exteriores, Chris Patten. Bruxelas ressaltou ainda que o executivo europeu não "compartilha" da decisão anunciada ontem pelo gabinete do primeiro ministro israelense, Ariel Sharon, e reforçou que a Comissão Européia considera Arafat como o presidente "democraticamente eleito" da Autoridade Nacional Palestina (ANP). O ministro de Assuntos Exteriores da Itália, Franco Frattini, em nome da presidência da União Européia (UE), reivindicou hoje que as autoridades israelenses "evitem qualquer ação de força e, em particular a deportação do presidente palestino Yasser Arafat", o que prejudicaria a aplicação do plano de paz para a região, defendido pela Europa, Estados Unidos, Rússia e Nações Unidas. A Comissão Européia reiterou no começo da tarde que a UE continuará os futuros contatos "em todos os níveis" com os responsáveis palestinos da ANP.