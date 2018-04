Bruxelas decide ampliar contatos com Havana

Os ministros das Relações Exteriores da União Europeia (UE) encarregaram ontem a número 1 da diplomacia do bloco, Catherine Ashton (foto), de estabelecer contatos políticos diretos com Cuba e estudar formas de avançar na relação com Havana. Atualmente, a UE adota a chamada "posição comum", que condiciona uma aproximação com a ilha à libertação de todos os presos de consciência.

Um decreto publicado ontem pelo Ministério da Economia cubano no Diário Oficial do país anunciou que vai aplicar um imposto de renda de 25% a 50% sobre os ganhos de trabalhadores privados que aderirem ao corte de 500 mil empregos estatais proposto pelo presidente cubano, Raúl Castro. A medida faz parte das reformas que transferem 20% da mão de obra estatal para a iniciativa privada. Para estimular os pequenos negócios, o decreto permite que os cubanos aluguem suas casas e apartamentos para os empreendedores.