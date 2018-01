"Buddy", "ex-primeiro-cachorro" dos EUA, morre atropelado O "ex-primeiro-cachorro" dos Estados Unidos morreu atropelado por um carro, informou hoje a polícia. "Buddy", um labrador que a família Clinton começou a criar na Casa Branca em 1997, morreu quando atravessava uma movimentada rua de Chappaqua, cidade onde o ex-presidente Bill Clinton mora atualmente, por volta das 14h de ontem. Julia Payne, porta-voz de Clinton, afirmou que nem o ex-presidente nem sua mulher, a senadora Hillary Rodham Clinton, estava em casa no momento do acidente. "Estamos muito tristes com a morte de Buddy. Ele era um companheiro leal e nos deu muita alegria. Sentiremos muitas saudades dele", afirmou Clinton através de um comunicado emitido mais tarde.