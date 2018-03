Buenos Aires instala escritório comercial em São Paulo O prefeito de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, chega nesta quinta-feira a São Paulo para inaugurar o primeiro escritório comercial portenho no exterior. Com este escritório, o governo de Buenos Aires pretende aumentar o volume de negócios entre as duas maiores metrópoles da América do Sul. O escritório comercial de Buenos Aires será instalado dentro do consulado argentino em São Paulo. Ibarra desembarca em São Paulo acompanhado de 42 empresários que terão rodadas de negócios com mais de 150 empresários paulistas. Nestas rodadas, seriam analisadas possibilidades de vendas, parcerias e contratos de distribuição. Além dos contatos comerciais, que serão comandados pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Eduardo Hecker, Ibarra viajará acompanhado dos secretários da Cultura, Jorge Telerman; de Educação, Daniel Filmus; do Meio Ambiente, Eduardo Ricciuti e de Assistência Social, Daniel Figueroa. Ibarra destacou que na área cultural serão analisados acordos de cooperação entre o Teatro Colón de Buenos Aires e o Municipal de São Paulo, para a realização de montagens conjuntas de óperas. Na área de Educação, continuarão as assistências recíprocas nos programas de escolas bilingües. Ibarra afirmou que Buenos Aires já começou seu programa de ensino de português em duas escolas primárias públicas. Estes contatos começaram durante a visita da prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, a Buenos Aires em maio. Nesta visita de dois dias que termina na sexta-feira, Ibarra estará retornando a visita da missão paulista. Além disso, os dois prefeitos pretendem realizar declarações a favor da continuidade do Mercosul, atualmente em crise. "Para nós, o Mercosul é uma política de Estado, que não pode ser deixada de lado por uma conjuntura, de um dia para outro." No entanto, segundo Ibarra, seria necessário realizar "medidas corretivas dentro do Mercosul". Nesta quinta-feira o prefeito portenho, do partido de centro-esquerda Frepaso, receberá as boas-vindas de Marta Suplicy ao meio-dia. Posteriormente, almoçarão no Hotel Sheraton Mofarrej. Durante a tarde, realizarão um vôo de helicóptero sobre a cidade. Na sexta-feira, às 12h30, Ibarra se reunirá com o presidente da Fiesp, Horacio Lafer Piva.