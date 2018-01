Buenos Aires poderia aprovar casamento homossexual Buenos Aires poderia transformar-se na primeira cidade da América Latina a autorizar casamentos entre pessoas do mesmo sexo. O projeto de lei que trata do assunto foi apresentado pela Comunidade Homossexual Argentina (CHA) à Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa da Capital Federal (distrito federal). O projeto recebeu o apoio da Comissão, que o encaminhará nas próximas semanas para votação em plenário. Os parlamentares da Comissão declararam que existe um relativo consenso para a aprovação do projeto. A deputada Irma Gersch, da União Cívica Radical (UCR), considera que "o assunto é tema de debates freqüentes na sociedade. Temos que ser maduros e aceitar o que já está existindo". Se o projeto for aprovado, a união matrimonial através do Registro Civil será considerada como "família", com o que poderão realizar contratos. As uniões em estado de concubinato terão os mesmos direitos que os casais heterossexuais no mesmo estado, o que incluirá direito à seguridade social e a divisão dos bens em caso de separação. A Argentina se caracterizou por ser um país onde a homossexualidade foi sempre tratada com intenso preconceito. Em 1972 surgiu a Frente de Liberação Homossexual (FLH), um grupo de universitários e sindicalistas, que esperaram a chegada do general Juan Domingo Perón com um cartaz que dizia "os gays estão com Perón". O cartaz irritou as lideranças peronistas, que não gostaram de ver adesões homossexuais para o "másculo" caudilho. Na época da Ditadura Militar (1976-83), os homossexuais eram torturados e assassinados. Mesmo com a volta da democracia, continuaram sendo perseguidos nos lugares onde trabalhavam ou habitavam. Ainda hoje são chamados de "diferentes", "raros", "maricones" ou "putos" (este último termo é aplicado amplamente mesmo àqueles que não trabalham com prostituição). No entanto, nos últimos meses a Argentina começou uma inédita "primavera" homossexual, na qual diversas personalidades famosas admitiram sua preferência sexual por pessoas do mesmo sexo, sem serem alvos de ataques. A "primavera" começou com Fernando PeÏa, um cômico de grande sucesso no rádio, que definiu-se como o "Cristóvão Colombo" da homossexualidade argentina, além de considerar-se "o gay da nação". Ele foi seguido por Gastón Trezeguet, jovem participante do reality show "Gran Hermano" ("Grande Irmão"), que no segundo dia de programa afirmou sem papas na língua: "soy gay". A audiência do programa disparou mais além do inicialmente previsto. Pouco depois, foi a vez do jornalista Juan Castro, que desabafou: "não me importa mais o que digam. Antes diziam a mim mesmo que não ia ser gay. Mas não acreditava em mim mesmo". Castro foi seguido pelo bailarino mais famoso do país, Julio Bocca, que declarou que sua homossexualidade está em "devir ser": "ainda não sou gay. Por enquanto sou bissexual".