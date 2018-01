Buenos Aires tem primeira sinagoga em prisão na América Latina A capital argentina tornou-se nesta semana a primeira cidade na América Latina - e a quinta no mundo - a contar com uma prisão com uma sinagoga interna. A inauguração do templo judeu foi realizada no maior centro penitenciário da capital argentina, o Presídio de Devoto, localizado no bairro de Villa Devoto. A inauguração da sinagoga - batizada com o nome de "Sefer Haim" (lugar de vida) - foi presenciada por autoridades do governo da cidade de Buenos Aires e do governo federal, além de representantes religiosos judeus. A criação de um templo hebraico no presídio foi uma iniciativa da associação beneficente judaica AMIA. A obra foi realizada por voluntários da associação junto com prisioneiros. Calcula-se que em Devoto exista uma quinzena de prisioneiros judeus. A sinagoga, que possui 30 metros quadrados, servirá, além de templo, como recinto para que os detentos que sejam judeus praticantes realizem as festividades religiosas da comunidade. A idéia é que no futuro próximo a sinagoga também sirva como centro para a distribuição de refeições kosher (alimentos que seguem as regras religiosas de preparação), além de livros em hebreu. Até a inauguração da sinagoga da Prisão de Devoto, somente a Igreja Católica e a Igreja Evangélica estavam autorizadas para ter templos nos presídios. "Fazia muito tempo que merecíamos este tratamento igualitário e foi um trabalho muito árduo até obter este feito", afirmou o secretário-geral da AMIA, Edgardo Goremberg. Buenos Aires possui a segunda maior comunidade judaica do continente, depois de Nova York. Calcula-se que a cidade albergue a maior parte dos 500 mil judeus argentinos.