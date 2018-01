Buenos Aires testará urnas brasileiras em setembro O Tribunal Superior Eleitoral do Brasil emprestará 900 terminais de computador para o governo da província de Buenos Aires realizar a prova piloto do voto eletrônico nas eleições do dia 14 de setembro. Quase meio milhão de eleitores bonaerenses de 20 distritos eleitorais poderão utilizar o voto eletrônico na província de Buenos Aires com a assessoria e apoio do TSE brasileiro. A inovação na lei eleitoral foi aprovada pela Assembléia Legislativa local e se o teste tiver êxito poderá ser a porta de entrada para que a Argentina copie o Brasil e avance no sistema de eleições. Nos passos do Brasil, já seguiu o Paraguai, e agora, será a vez do México, no dia 14 de junho próximo, antes da Argentina.