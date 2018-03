Bulgari se junta ao boicote de pedras preciosas de Mianmar A italiana Bulgari acrescentou seu nome à lista de joalherias que estão boicotando pedras preciosas de Mianmar, após a repressão aos protestos pró-democracia promovida pelos governantes militares do país. A terceira maior joalheria do mundo anunciou na quinta-feira que pediu a seus fornecedores que declarem a origem das pedras que fornecem, acrescentando que deixou de adquirir pedras originárias de Mianmar (ex-Birmânia) "algum tempo atrás". "Embora a empresa nunca tenha comprado pedras diretamente em Mianmar, mas apenas nos mercados internacionais, ela solicitou expressamente de seus fornecedores a garantia de origem geográfica de cada pedra preciosa", disse a Bulgari em comunicado. A iniciativa da joalheria sediada em Roma se dá depois de os 27 membros da União Européia terem decidido, este mês, endurecer as sanções já em vigor contra Mianmar e estudar a proibição de importação e investimentos em setores chaves, incluindo o das pedras preciosas. As sanções serão discutidas pelos ministros das Relações Exteriores dos países da UE que vão se reunir em Luxemburgo na segunda-feira. O anúncio da Bulgari vem após o da Cartier, que declarou ter parado de comprar pedras preciosas, como rubis e safiras, que possam ter sido obtidas de Mianmar e ordenado a seus fornecedores que confirmem que as pedras não são originárias desse país. A Tiffany & Co deixou de comprar rubis de Mianmar em 2003, quando o Congresso norte-americano proibiu as importações desse país. A proibição inclui uma brecha que autorizava a importação de pedras preciosas de Mianmar se elas fossem lapidadas em outro país. No mês passado, os dirigentes militares de Mianmar enviaram tropas para reprimir os maiores protestos pró-democracia em quase 20 anos, prendendo dezenas de pessoas. A imprensa oficial diz que dez pessoas morreram na repressão, mas, para os governos ocidentais, o número de mortos pode ser maior.