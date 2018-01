Bulgária diz que impediu atentado terrorista em avião A Polícia búlgara impediu no final de agosto uma possível tentativa de atentado terrorista em um avião que saía de um aeroporto do país, informou nesta sexta-feira o Ministério do Interior da Bulgária. As autoridades búlgaras foram alertadas em 29 de agosto pelos serviços de outro país que estava sendo preparado um ato terrorista em um avião, sem precisar o aeroporto e a companhia aérea, segundo a fonte. Em 31 de agosto, por causa das medidas empreendidas em vários aeroportos da Bulgária, uma cidadã estrangeira que estava com balas de pistola em sua bagagem pessoal a bordo do avião foi detida. Os incidentes ocorreram no aeroporto de Varna, no litoral do Mar Negro, afirmou o diretor da Polícia de Fronteiras, Krasimir Petrov, à agência Focus. Petrov disse que a munição foi encontrada na bagagem de uma russa de 55 anos que viajava com seu neto em um vôo da companhia Sibir Air.