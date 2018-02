Bulgária: homem-bomba realizou ataque a israelenses Um homem-bomba realizou o ataque a turistas israelenses na Bulgária, disse, nesta quinta-feira, o ministro do Interior, Tsvetan Tsvetanov. "A explosão foi causada por um homem que morreu no ataque e cuja identidade ainda não foi determinada", afirmou Tsvetanov no aeroporto de Burgas, onde o ataque ocorreu, na quarta-feira. "As vítimas agora são oito: seis israelenses, um búlgaro e o suicida que levava as bombas", finalizou o ministro. (Dow Jones)