Bulgária nega escala de avião russo, diz jornal Autoridades aeroportuárias de Sofia, capital da Bulgária, e de Burgas disseram que o avião russo que realizava o vôo de Tel Aviv para Novosibirsk não chegou a fazer escala na Bulgária, informou o site do jornal português O Público. Segundo o Controle Aéreo, o aparelho "sobrevôou a Turquia sem chegar a entrar no espaço aéreo búlgaro". De acordo com informações iniciais de autoridades do aeroporto de Tel Aviv, o avião teria feito escala na Bulgária, tendo recebido novos passageiros. O porta-voz da Autoridade dos Aeroportos de Israel, Gabi Ofir, disse que o vôo da Sibir Airlines deveria ir diretamente a seu destino e que não sabe se o avião fez ou não escala na Bulgária. Vários corpos das vítimas já foram recuperados por um barco, informou o Ministério das Situações de Emergência russo. Pedaços do aparelho continuam a flutuar no mar, segundo a agência russa Interfax.