Bulgária pede a presidente que afaste diplomatas O Parlamento da Bulgária está aumentando a pressão sobre o presidente do país, Georgi Parvanov, para que ele chame de volta 33 embaixadores que serviram como agentes secretos do antigo regime comunista búlgaro, que entrou em colapso em 1990. Parlamentares votaram e aprovaram hoje uma moção que pede ao presidente Parvanov, cujas atribuições incluem a de indicar os embaixadores, que remova os diplomatas dos seus postos no exterior.