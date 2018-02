Bulgária: Presidente aponta governo interino

Raikov foi incumbido de organizar as eleições gerais no país, antecipadas para 12 de maio depois que o governo de centro-direita renunciou na esteira de uma onda de protestos contra a miséria, a corrupção e os altos preços dos serviços básicos à população.

Plevneliev afirmou que o governo interino é composto de especialistas cuja principal missão será assegurar a estabilidade do país até as eleições. O presidente búlgaro informou ainda que o Parlamento será dissolvido na sexta-feira. A Bulgária é hoje o país mais pobre da União Europeia (UE). As informações são da Associated Press.