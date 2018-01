Burberry, sinal de hooligans para os pubs escoceses Burberry ? aqueles famosos produtos escoceses caracterizados pelo xadrez em tons creme, preto e bordô ? está ficando fora de moda em alguns pubs escoceses. ?Tornou-se uma espécie de distintivo do que chamamos football casuals - grupos de torcedores que querem confusão?, explica Eddie Tobin, diretor do Upfront Security, que patrulha centenas de pubs na Escócia e norte da Inglaterra. ?Eles usam chapéus e cachecóis Burberry para poderem reconhecer-se.? Ele diz que muitos pubs instruíram leões-de-chácara a barrarem football casuals usando Burberry. Os produtos da mais conhecida empresa escocesa depois dos fabricantes de uísque foram tomados por jovens conhecidos na Escócia por neds ? iniciais em inglês para jovens delinqüentes mal-educados. Numa entrevista para o jornal econômico Morning Advertiser , Alan Bannerman, proprietário do bar Phoenix, no centro de Dundee, disse que impediria a entrada de qualquer suspeito que estivesse usando Burberry. ?Não pensaria duas vezes sobre ele representar problema?, disse. ?Acredito falar por pelo menos 90% dos proprietários de pubs em Dundee. O Burberry tornou-se distintivo de rufiões.? O Morning Advertiser monitora incidentes de violência em pubs e a editora Mairi Clark disse, há poucos meses, que ?houve relatos policiais de incidentes nos quais procura-se por suspeitos usando itens Burberry?. A Burberry, que divulga ter 15% do seu mercado na Grã Bretanha, informou, hoje, que não fará comentários sobre os problema na Escócia. Sua executiva-chefe, Rose Marie Bravo, levada da Saks Fifht Avenue para reviver a marca Burberry, lançou uma grande campanha publicitária e assegurou que celebridades como Kate Moss e Cherie Blair, mulher do primeiro-ministro Tony Blair, usem seus produtos. Na última semana a Burberry PLC divulgou os lucros líquidos do último semestre terminado em 30 de setembro, que atingiram 41,9 milhões de libras (RS$ 208 milhões), 16 milhões (R$79 milhões) de libras a mais que no ano passado.