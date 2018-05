Burkina Faso enfrenta saques pelo 2º dia seguido

Os militares começaram a promover os saques na noite de quinta-feira, depois de o governo não ter pago auxílio-moradia. Ontem, depois da primeira noite de saques, o presidente Blaise Compaore dissolveu o governo designou novos comandantes para o exército e a segurança presidencial.

Hoje pela manhã, comerciantes revoltados com a segunda noite seguida de ataques a seus estabelecimentos responderam com uma nova onda de saques. Diversos imóveis foram incendiados nas proximidades do mercado central de Uagadugu. Depois da repressão ao protesto dos comerciantes, o governo decretou toque de recolher na capital do país. As informações são da Associated Press.