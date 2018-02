Burkina Faso tem prazo para voltar à constitucionalidade

A União Africana, que representa 53 países no continente, deu ao Burkina Faso duas semanas para voltar às regras constitucionais ou enfrentar sanções. Seu enviado, o ex-primeiro-ministro do Togo, reuniu-se com líderes da oposição, como Zephirin Diabre.

O oposicionista indicou que pode haver espaço de manobra no ultimato. "O diálogo político deve permitir levar em consideração a natureza excepcional dessa situação particular", afirmou. "Nós vamos trabalhar para respeitar o prazo, mas se não conseguirmos, eles vão entender."

O representante do secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) para a África Ocidental, Mohamed Ibn Chambas, reforçou o objetivo da União Africana, dizendo que eles e outros enviados estão trabalhando para "encontrar rapidamente uma solução que seja consistente" com a constituição nacional. Os presidentes da Nigéria, Senegal e Gana devem chegar na quarta-feira para participar de reuniões.

Após as saída de Compaoré, diferentes facções militares e a oposição civil passaram a disputar o controle do país. A ordem foi restaurada na capital, Uagadugu, onde não há presença incomum de policias ou militares nas ruas. No momento, os militares parecem estar no comando e designaram Isaac Yacouba Zida como líder de transição. A oposição renunciou à exigências de que os militares deixassem imediatamente o poder e está propondo negociações para encontrar uma solução. Fonte: Associated Press.