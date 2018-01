Burocracia atrasou em 5 horas alerta sobre ondas A burocracia da indiana atrasou em 5 horas e meia alerta sobre o terremoto de domingo no Oceano Índico, segundo a imprensa do país. A aeronáutica indiana recebeu a notícia de que sua base na ilha de Nicobar estava inundada às 7h30 e os membros do governo só se reuniram para tomar medidas às 13 horas. Às 8h15, o ministro da Defesa foi avisado sobre as inundações. Às 8h45, o Departamento Meteorológico enviou um fax de advertência ao ex-ministro da ciência, que já não estava no cargo desde maio. Quase uma hora depois, o mesmo departamento enviou a notícia ao Ministério de Interior. Só às 10h30 a sala de controle informou a secretaria do governo. A burocracia, segundo a imprensa indiana, fez com que as medidas de proteção fossem praticamente nulas e atrasou também os socorros.