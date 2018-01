Burrel diz que Diana acreditou em parte da história do pajem A princesa Diana acreditou na história de que o ex-pajem George Smith foi violentado pelo assessor do príncipe Charles, diz seu ex-mordomo, Paul Burrel, numa matéria publicada hoje pelo tablóide inglês Daily Mirror. Burrel, num artigo assinado, diz que não conhecia a opinião da princesa sobre as outras alegações de Smith ? a principal, a de que ele flagrara Charles na cama com seu assessor Michael Fawcett, numa manhã em que levara chá a seu quarto. ?Se alguém houvesse ouvido a princesa, em 1996, quando ela gravou as declarações de George Smith, nada desta confusão precisaria ser esclarecida agora?, diz Burrel, que atualmente está nos Estados Unidos promovendo seu livro sobre Diana. Burrel sustenta que a polícia estava procurando pelas ?fitas sobre o estupro? quando começou uma investigação que levou-o ao tribunal, sob a acusação de haver roubado pertences de Diana. O julgamento terminou um ano depois, quando a rainha Elizabeth II confirmou que Burrel lhe contara que estava com os itens por precaução. Ele assegura, porém, que não sabe onde as fitas com as declarações do ex-pajem estão agora. ?Vale a pena dizer que a princesa acreditou em cada palavra sobre a acusação de estupro?, ele escreveu. ?Mas não seu sua opinião sobre as outras alegações.? O escritório do príncipe Charles confirma que a denúncia de Smith contra Fawcett estava sendo investigada pela polícia em 2001, mas o Serviço Processual da Coroa decidiu não levar o caso ao tribunal. Dois jornais, enquanto isso, pedem o fim das histórias envolvendo a denúncia de Smith em relação ao príncipe Charles. ?Todo mundo pode ver que isso é um disparate?, diz o The Daily Telegraph em um editorial. ?Deixem Charles em paz?, acrescenta o The Sun, o tablóide de circulação de massa que freqüentemente leva a fama de perseguir histórias sobre escândalos reais. ?The Sun não acredita em uma palavra das alegações de Smith. Nem consegue encontrar alguém que acredite?, diz também em editorial.