Bursite impede Lula de falar com Carter sobre Venezuela A conversa telefônica entre o presidente Luís Inácio Lula da Silva e o ex-presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter, a respeito da Venezuela, que deveria ocorrer hoje às 11h30, foi suspensa por causa da bursite que aflige Lula desde a campanha eleitoral. De acordo com fontes do Palácio, o presidente permaneceu todo o período da manhã no Palácio da Alvorada, sua residência oficial. A viagem do presidente para Curitiba está prevista para as 15h. No final da tarde, ele dá posse à diretoria brasileira da Itaipu Binacional. Veja o índice de notícias sobre o Governo Lula - Os primeiros 100 dias