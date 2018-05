Busca por corpos na parte submersa do Costa Concordia é encerrada

ROMA - Os responsáveis pelos trabalhos de resgate das pessoas desaparecidas após o acidente do cruzeiro Costa Concordia, que naufragou na ilha italiana do Giglio no dia 13 de janeiro, decidiram dar por encerradas as atividades de busca na parte submersa do navio.

Segundo informou nesta terça-feira, 31, a Defesa Civil italiana, o diretor técnico encarregado pelo resgate "formalizou a decisão de interromper a busca na parte submersa da embarcação". Os responsáveis pelo resgate chegaram a conclusão de que não existem mais condições de segurança necessárias para seguir com as buscas.

A decisão será transmitida para o comitê criado para lidar com a emergência, que tomará as medidas definitivas sobre o assunto. A busca pelos 15 corpos que ainda estão desaparecidos continuará apenas na parte do cruzeiro que permanece fora da água, assim como numa área de 18 quilômetros quadrados ao redor da embarcação.

O número de mortos até o momento na tragédia é de 17 pessoas. No sábado, as equipes de busca localizaram o corpo da peruana Erika Soria Molina, de 26 anos, que trabalhava como garçonete no cruzeiro.