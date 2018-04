Busca por fragmentos de avião desaparecido é suspensa

Todos os aviões que foram para a área de busca no Oceano Índico no início desta quinta-feira já iniciaram o retorno para Perth, assim como os navios. A previsão para o dia é de fortes chuvas e ventos, com visibilidade reduzida no local de buscas, que está a cerca de 2.500 quilômetros ao sul de Perth.

O planejamento era de que 11 aviões e cinco navios fossem para a região em busca do Boeing 777, que desapareceu em 8 de março durante um voo entre Kuala Lumpur e Pequim, com 239 pessoas a bordo.

Ontem, o governo da Malásia anunciou que imagens de um satélite francês localizaram 122 objetos no Oceano Índico que podem ser do voo MH370 da Malaysia Airlines. As imagens possuem comprimentos que variam de um metro a 23 metros. Fonte: Associated Press.