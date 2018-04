Busca por indenizações do Costa Concordia deverá ser 'longa batalha'

SÃO PAULO - Qual é o preço da vida humana? A pergunta do ex-comandante e árbitro regulador de avarias marítimas Rucemah Leonardo Gomes Pereira deixa qualquer um sem resposta. É assim que se sentem as vítimas e familiares da colisão do luxuoso navio de cruzeiro Costa Concórdia, no dia 13 de janeiro.

O acidente que mudou o paradisíaco cenário da ilha de Giglio, na Toscana italiana, não levou embora apenas a viagem dos sonhos de muitos passageiros, como também a vida de 25 vítimas - além de sete desaparecidos. Começam agora as batalhas judiciais, na intenção de estabelecer se há responsabilidade criminal no caso e avaliar os danos psicológicos e materiais provocados pelo acidente.

A busca por justiça já começou de forma organizada na França. Familiares das quatro vítimas francesas abriram no início de fevereiro um inquérito sobre as causas do acidente, por meio do gabinete da promotoria de Paris. Americanos e alemães também se organizaram para mover ações coletivas.

Eliane Octaviano, professora e coordenadora dos cursos de pós graduação em Direito Marítimo e Portuário da UniSantos, disse em entrevista ao estadão.com.br que navios de passageiros geralmente têm seguro obrigatório de danos pessoais causados por embarcações ou por suas cargas. Assim, as vítimas são indenizadas pelos valores determinados na apólice que serão pagos pelas seguradoras. "Sem prejuízo deste seguro, há possibilidade de indenização por danos materiais e danos morais", disse Eliane.

O comandante Rucemah, que soma quase 40 anos de carreira, comentou o quanto é difícil avaliar as perdas materiais e emocionais das vítimas de acidentes marítimos. "Quando a pessoa compra uma passagem, ela está assinando um contrato com a firma que vai proporcionar a ela o deleite de alguns dias de férias, divertimento e alegria", descreveu o comandante. "Agora no mar a distância entre felicidade e a tristeza é muito pequena. O mar é sempre uma caixinha de surpresas", completou.

Indenização

A internacionalista brasileira Rose Castelo Branco, 52 anos, que estava no navio com o marido e dois filhos, tem conversado com algumas das vítimas sobre a possibilidade de indenizações, mas o grupo ainda não decidiu a qual foro irá recorrer e nem qual tipo de ação moverá.

"O escritório americano Proner & Proner procurou a gente para abrir uma ação nos Estados Unidos, que já tem quase mil pessoas", disse Rose. "Não sei se vai ser uma decisão em grupo ou não. Estamos só trocando informações, porque ainda não chegou nada de concreto na nossa mão", afirmou.

Segundo ela, o escritório americano pretende reunir as vítimas para conduzir uma ação coletiva, a ser julgada nos Estados Unidos, embora o contrato tenha elegido o foro de Gênova, na Itália, para a solução de eventuais controvérsias.

Com uma perda de quase R$ 10 mil por mala, Rose disse que preferiria chegar a um acordo. "Se eles fizessem uma proposta melhor, para a maioria das pessoas é muito melhor aceitar e virar a página desse pesadelo horroroso, do que ficar brigando sei lá quanto tempo na justiça".

Embora parte dos litígios sejam resolvidos por acordos, é comum que as vítimas recorram a procedimentos judiciais, de acordo com Eliane. Para a advogada, as ações indenizatórias pedindo responsabilidade civil por danos materiais e morais são as mais comuns, mas o tempo das ações varia de caso para caso. "Se propostas ações judiciais, há de se considerar o foro competente", disse a advogada. "Se porventura a causa for resolvida por mediação e arbitragem - hipótese q me parece improvável - os procedimentos levam em media de seis meses a um ano", completou.

Antes de deixar a embarcação, a família de Rose conseguiu passar na cabine para pegar os documentos, dinheiro, cartões e remédios, mas nem todos os passageiros tiveram tempo para isso. O comandante Rucemah disse que os mergulhadores devem buscas cofres para verificar os bens perdidos e também a caixa preta, que desvendará os mistérios do acidente. "É uma briga longa onde provavelmente vão entrar diversos escritórios especializados no mundo. Agora a vida é muito difícil de indenizar. O valor da vida é muito grande", concluiu.