Busca por parentes no Iraque levará até 10 anos O Comitê Internacional da Cruz Vermelha informou neste sábado que diversas famílias iraquianas passarão anos em busca de seus entes queridos desaparecidos durante a guerra liderada pelos Estados Unidos contra o Iraque. "É muito provável que as famílias continuem procurando pelos desaparecidos desta guerra durante cinco ou dez anos", disse Thierry Schreyer, diretor da Divisão de Busca e Proteção da Cruz Vermelha, em entrevista à Ansa. Desde o início do conflito, milhares de iraquianos, estejam eles em seu país ou no exterior, perderam contato com seus familiares e amigos e todas as comunicações tornaram-se extremamente difíceis. Veja o especial :