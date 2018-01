Buscas a helicóptero desaparecido no Nepal recomeçarão no domingo As buscas ao helicóptero desaparecido no sábado ao leste do Nepal, com 24 pessoas a bordo, recomeçarão neste domingo. Entre os passageiros estavam um ministro nepalês e membros do Fundo Mundial para a Natureza (WWF), segundo fontes oficiais. As buscas iniciadas com um helicóptero do exército para localizar a aeronave foram interrompidas no sábado devido ao mau tempo. "Um segundo helicóptero deve decolar ao amanhecer se o tempo permitir", indicou um responsável do WWF. O aparelho, um MI-172 de fabricação russa, alugado pela companhia privada Shree Airlines, perdeu contato com o aeroporto do distrito de Taplejung (400 km ao leste do Katmandu) no sábado, segundo o responsável pelo tráfego aéreo do aeroporto de Katmandu, Himesh Lal Karna. "Existe uma grande possibilidade de que o helicóptero tenha caído", disse, lembrando o mau tempo nessa zona montanhosa.