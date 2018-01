Buscas em "depósitos de armas" do Iraque não dão resultado Forças americanas resolveram mudar sua estratégia de buscas por armas de destruição em massa no Iraque, depois de as inspeções não terem gerado nenhum resultado nos principais locais suspeitos, informaram militares americanos nesta quarta-feira. Enquanto isso, a Casa Branca tentava reduzir as expectativas de que as armas de destruição em massa, supostamente em poder do Iraque - principal pretexto dos Estados Unidos para a guerra - venham a ser encontradas. Os soldados vasculharam mais de 80 locais onde, segundo relatórios anteriores à guerra, poderiam estar escondidas as evidências dos programas de armas químicas, biológicas e nucleares do Iraque, disseram oficiais do Departamento de Defesa, sob condição de anonimato. Existem mais de mil locais suspeitos de funcionarem como esconderijo para essas armas, mas cem deles eram considerados de prioridade máxima. Algumas análises laboratoriais ainda estão pendentes. Porém, a ausência dos estoques de agentes químicos e biológicos após mais de um mês de campanha militar faz com que as equipes de buscas repensem a lista de locais suspeitos e procurem novas informações junto aos iraquianos, agora que a polícia secreta de Saddam Hussein não mais está à espreita, disseram três diferentes fontes. Veja o especial :