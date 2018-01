Buscas por 12 desaparecidos em queda de avião em Taiwan continuam

TAIPÉ - O prefeito de Taipé, Ko Wen-je, chamou de herói o piloto de um avião da TransAsia Airways que caiu na quarta-feira por ter desviado a aeronave por um triz de edifícios e o lançado em um rio, provavelmente evitando um desastre pior.

Pelo menos 31 pessoas morreram quando o voo GE-235 perdeu o equilíbrio em meio a edifícios, batendo com uma de suas asas em um viaduto antes de cair de cabeça para baixo nas águas rasas do rio, pouco depois de decolar de um aeroporto no centro de Taipé. Há 15 sobreviventes e pelo menos 12 desaparecidos. "Ele realmente tentou tudo o que podia", disse nesta quinta-feira o prefeito Ko, com a voz embargada pelo choro.

Um vídeo amador gravado por uma câmera no painel de um carro mostrou o avião com a parte da cabine para cima passando bem perto de edifícios nas imediações do aeroporto de Songshan, em Taipé, antes de cair no rio."A imediata reação do piloto salvou muitas pessoas", disse Chris Lin, irmão de um dos sobreviventes. "Eu já fui piloto e estou muito bem informado sobre a reação imediata necessária nesse tipo de situação."

Especialistas em aviação disseram ser ainda muito cedo para dizer se os pilotos intencionalmente tiraram o avião da direção dos edifícios, e observaram que eles podem ter se dirigido ao rio com o objetivo de reduzir as baixas.Um quadro mais preciso surgirá somente quando as autoridades liberarem detalhes dos gravadores de dados e de voz da cabine do avião, recuperados na quarta-feira.

"Ele não atingiu os edifícios, mas ainda é cedo para fazer uma análise do que aconteceu nesse voo. Temos de esperar os dados do gravador de voz e do gravador dos dados do voo", disse o analista de aviação Geoffrey Thomas, editor-chefe do site airlineratings.com

O piloto e copiloto do praticamente novo turboélice ATR 72-600 estão entre os mortos, informou o órgão regulador de aviação de Taiwan. A TransAsia identificou o piloto como Liao Chien-tsung, de 42 anos.De acordo com a mídia taiwanesa, parece que Liao se empenhou desesperadamente para desviar a aeronave de prédios de apartamentos e comerciais.

O chefe da Administração da Aeronáutica Civil de Taiwan, Lin Tyh-ming, afirmou que Liao tinha 4.914 horas de voo em seu currículo e o copiloto, 6.922 horas.

A mídia de Taiwan informou que Liao, filho de vendedores ambulantes, passou nos exames para se juntar à Força Aérea. Mais tarde, trabalhou para a China Airlines, principal companhia aérea de Taiwan, e depois passou a voar pela TransAsia.

O órgão regulador da aviação ordenou que a TransAsia e a Uni Air, uma subsidiária da EVA Airways Corp, efetuem checagens nos controles do motor e do sistema de combustível dos demais aviões ATR 22 que elas operam.

Autoridade de Aviação Civil de Macau disseram que os motores do avião tinham sido substituídos no Aeroporto de Macau em 19 de abril do ano passado, durante o voo de entrega da aeronave, “devido a questões técnicas relacionadas com o motor". Ele disse que os motores foram substituídos por engenheiros TransAsia e o avião partiu do aeroporto de Macau dois dias depois.

Lin, do órgão da aviação civil de Taiwan, disse que o avião havia passado pela última manutenção em 26 de janeiro. Ele estava equipado com dois motores Pratt & Whitney. A Pratt & Whitney integra a United Technologies.

A última comunicação de um dos pilotos foi "Mayday falha na combustão do motor", de acordo com um registro do controle de tráfego aéreo divulgado pelo liveatc.net.

A falha na combustão pode ocorrer quando o fornecimento de combustível para um motor é interrompido ou quando há um defeito, mas aeronaves bimotores geralmente podem continuar a voar com apenas um deles.

O jornal Taiwan informou que uma comissária de bordo, identificado apenas pelo sobrenome de Huang, disse à família que se arrastou para fora da parte traseira do avião e ficou na água. "Pensei que fosse morrer", disse.

O diário também afirmou que três pessoas de uma mesma família sobreviveram ao acidente porque todos eles mudaram de assentos antes da descolagem, passando para a parte direita do avião, o que provavelmente salvou suas vidas. / REUTERS