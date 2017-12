Bush 48 x 44 Kerry, diz pesquisa Dois dias após o terceiro e último debate das eleições presidenciais norte-americanas, o presidente George W. Bush está quatro pontos percentuais na frente do democrata John Kerry, segundo pesquisa Reuters/Zogby divulgada nesta sexta-feira. De acordo com a sondagem, se a eleição fosse hoje Bush seria reeleito com 48% dos votos dos norte-americanos, contra 44% de Kerry. Já as pesquisas divulgadas após os debates deram vitória de Kerry no primeiro e no terceiro. O segundo deu empate técnico. Antes do último debate, na quarta-feira, os dois estavam tecnicamente empatados: 46% para Bush contra 45% para Kerry. Segundo os responsáveis pela pesquisa, Bush ganhou apoio entre os indecisos e a campanha está obtendo uma resposta forte da base do Partido Republicano. "A boa notícia para o presidente é que melhorou sua posição entre o pequeno grupo de indecisos", disse John Zogby. Segundo ele, 6% dos norte-americanos ainda não sabem em quem votar para dirigir o país. Zogby destacou ainda que a diferença entre os 79% de apoio a Kerry entre os democratas e 89% de apoio a Bush entre os republicanos deve ser "preocupante" para Kerry. "Kerry precisa chegar a um acordo com alguns companheiros democratas", disse. A pesquisa ouviu 1.220 pessoas entre terça e quarta-feira e tem uma margem de erro de 2,9%. A eleição será no dia 2 de novembro.