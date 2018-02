Bush aceita plano da ONU para o governo do Iraque O presidente dos EUA, George W. Bush, sinalizou que apoiará o plano em elaboração nas Nações Unidas para um governo provisório para o Iraque, a ser empossado em 30 de junho. Bush disse que a proposta do enviado especial da ONU ao Iraque é ?altamente aceitável para a população iraquiana?. A autoridade da coalizão liderada pelos Estados Unidos se encerrará em 30 de junho, conforme previsto, garantiu Bush em entrevista coletiva ao lado do premier britânico, Tony Blair, mas acrescentou que ?forças da coalizão ficarão no Iraque para ajudar o novo governo a ter sucesso?.