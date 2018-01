Bush acha que Coréia pode desistir de programa nuclear O presidente americano, George W. Bush, disse que existe uma "boa chance" de persuadir a Coréia do Norte a pôr fim a suas ambições nucleares. O presidente indicou que os Estados Uidos estão trabalhando, com a cooperação de China, Japão e Coréia do Sul, para desnuclearizar a península coreana. "Considero que nós quatro, trabalhando juntos, temos uma boa chance de convencer a Coréia do Norte a abandonar seus arsenais nucleares", disse Bush aos jornalistas no final de um encontro, em uma base militar, com dois pilotos de helicóptero que tinham sido feitos prisioneiros no Iraque.