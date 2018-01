Bush acompanha bombardeios pela TV O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, sabe a hora exata em que serão lançados bombardeios sobre Bagdá e, às vezes, segue os acontecimentos pela televisão para ver os efeitos da destruição, revelou a imprensa americana. Bush, que não tem um aparelho de TV em seu gabinete de trabalho, se dirige a um outro cômodo, onde acompanha, com seus colaboradores mais próximos, as explosões sobre o céu da capital iraquiana. Na semana passada, o porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer, afirmou que Bush não assistia pela televisão ao conflito. Mas, de acordo com o jornal USAToday, o presidente agora adquiriu o hábito de acompanhar pela TV as imagens da guerra. Também segundo o diário, pela manhã, Bush lê avidamente os jornais, sem esperar a resenha de imprensa disponível para ele em seu escritório. Seus amigos o descrevem como "tenso e irritado" desde o começo do conflito. "Brinca cada vez menos e parece levar sobre seus ombros o fardo da guerra", revelou um amigo do presidente ao jornal. Veja o especial :