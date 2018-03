Bush acusa Congresso pela disparada dos combustíveis O presidente George W. Bush culpou neste sábado o Congresso pelo encarecimento dos preços dos combustíveis e pediu que os congressistas eliminem as restrições às perfurações exploratórias na plataforma continental. "É hora de os membros do Congresso acabarem com a dor que os altos preços da gasolina provocam em nossos cidadãos", disse o presidente. "Cada dólar extra que as famílias norte-americanas gastam com a gasolina é um dólar a menos que poderiam usar para pôr comida na mesa ou enviar a seus filhos na universidade. Os norte-americanos merecem algo melhor". Os democratas responderam dizendo que são a favor das perfurações, mas acrescentaram que as companhias petroleiras não o fazem nem mesmo em zonas autorizadas. Eles perguntaram então por que perfurar em zonas protegidas nas quais ainda não há contratos. O Partido Democrata insistiu que existem 27,5 milhões de hectares de terras e águas do governo onde as petroleiras têm autorização para perfurar, mas nas quais não produzem petróleo. "Os norte-americanos estão cansados de pedir que se faça algo, mas o presidente Bush, em vez de oferecer uma resposta convincente, sempre repete o mesmo, que é preciso perfurar", disse o democrata Chris Van Hollen no programa de rádio de seu partido. "Os democratas defendem mais perfurações. De fato, o que o presidente não diz é que as petroleiras já estão sentadas sobre mais de 27,5 milhões de hectares de terra do governo e que teriam a possibilidade de dobrar nossa produção de petróleo. É por isso que dentro em pouco os democratas votarão o "use ou perca", uma lei que forçará as grandes companhias a desenvolverem nossos recursos ou a perderem seus contratos para alguém que o faça", disse Van Hollen.