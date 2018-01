Bush acusa Síria de possuir armas de destruição em massa O governo americano intensificou hoje a pressão sobre a Síria por meio de declarações de advertência do presidente George W. Bush e de dois importantes membros do governo, os secretários da Defesa (Pentágono), Donald Rumsfeld, e de Estado, Colin Powell. Os EUA acusam a Síria de abrigar líderes do regime iraquiano. Desta vez, Bush foi mais longe em sua advertência e disse acreditar que a Síria possui armas químicas - mesmo motivo alegado pelos EUA e a Grã-Bretanha para a invasão do Iraque. Ao ser indagado por jornalistas se as acusações poderiam levar a uma guerra, ele respondeu. "Acreditamos que haja armas químicas na Síria, por exemplo", disse, nos jardins da Casa Branca. "Cada situação requer uma resposta diferente. Primeiro, o que vem primeiro. Nós estamos no Iraque agora. A segunda coisa em relação à Síria é que nós esperamos cooperação. A Síria tem de cooperar com os Estados Unidos e nossos sócios na coalizão. Eu disse isso claramente na sexta-feira e estou reiterando hoje." Bush indicou que poderia contatar líderes sírios ainda hoje para deixar mais clara sua advertência. O vice-embaixador da Síria nos EUA, Imad Mustapha, negou à rede de tevê NBC que membros do regime de Saddam Hussein tenham entrado no país e disse que cabe aos EUA patrulharem a fronteira sírio-iraquiana. Mustapha ofereceu abrir o país aos inspetores de armas da ONU. "Não só aceitamos inspeções rigorosas, como também lhes daremos efusivas boas-vindas." Em relatórios recentes, a CIA (Agência Central de Informações) acusou a Síria de possuir armas químicas. Além disso, o governo americano suspeita que, antes da invasão do Iraque, Saddam tenha transferido armas de destruição em massa para o território sírio. Pouco antes da declaração de Bush, o chefe do Pentágono afirmou que combatentes sírios haviam sido capturados pelas forças americanas no Iraque, incluindo muitos em Bagdá, mas não quis dizer o que os EUA fariam se Saddam tivesse escapado pelo território da Síria. "A última coisa que eu faria seria discutir isso", declarou Rumsfeld em entrevista à rede de tevê CBS. Mas foi categórico: se ele aparecer nesse país, isso mostraria que "a Síria teria cometido um erro ainda maior. O governo sírio vem cometendo uma porção de erros, uma porção de avaliações errôneas", afirmou. "Iraquianos (dirigentes do regime de Saddam) estão entrando na Síria. Alguns ficaram ali e outros só passaram." Rumsfeld disse esperar que o território sírio "não se converta em um paraíso para criminosos de guerra e terroristas". Os EUA também consideram que a Síria apóia grupos terroristas. Veja o especial :