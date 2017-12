Bush adia mudança de embaixada americana para Jerusalém O presidente dos Estados unidos, George W. Bush, adiou por mais seis meses a mudança da embaixada americana em Israel de Tel-Aviv para Jerusalém, informou a agência de notícias Reuters nesta segunda-feira. O Congresso promulgou uma lei em 1995 pedindo para que os Estados Unidos mudassem sua embaixada para Jerusalém, mas o presidente poderia postergar a mudança a cada seis meses devido a interesses de segurança nacional. A medida, então, foi utilizada a cada seis meses desde que a lei fora aprovada. Israel conquistou a porção oriental de Jerusalém na Guerra dos Seis Dias (1967) e a anexou em uma ação não reconhecida internacionalmente. Os palestinos querem a Jerusalém oriental como capital de seu futuro Estado, enquanto Israel considera toda a cidade sua própria capital. Não há embaixadas em Jerusalém. El Salvador e Costa Rica foram os últimos países a sair de Jerusalém para Tel-Aviv. "Minha administração continua comprometida com o início do processo de mudança de nossa embaixada para Jerusalém", disse Bush em um memorando para a Secretaria de Estado. "Transferir nossa embaixada de Tel-Aviv para Jerusalém agora pode complicar nossa habilidade em ajudar os Israelenses e Palestinos a avançarem nos acordos de paz e (prejudicar) a visão do presidente em relação os dois Estados", disse um oficial da Casa Branca em condição de anonimato.