Bush admite esperar nova resolução da ONU O presidente americano, George W. Bush, admitiu, nesta sexta-feira, a possibilidade de esperar uma segunda resolução do Conselho de Segurança da ONU que autorize o uso da força contra o Iraque, desde que não seja uma mera protelação e contribua efetivamente para forçar o regime de Saddam Hussein a desarmar-se. "Isto precisa ser resolvido rapidamente", disse Bush após reunião com o primeiro-ministro britânico, Tony Blair, que foi a Washington para ressaltar a importância de aguardar uma nova resolução e ampliar o apoio para uma ação militar. "Se a ONU decidir aprovar uma segunda resolução, isso será bem-vindo, se for outro sinal de nossa seriedade quanto ao desarmamento de Saddam", acrescentou, reiterando que pretende resolver a questão "em semanas, não em meses" - seis semanas, segundo funcionários. Bush reiterou, entretanto, sua posição de que a resolução de desarmamento aprovada em novembro pelo CS da ONU já autoriza o uso da força contra o regime iraquiano. Blair, por sua vez, pediu que o mundo se una em torno de uma nova resolução que legitime uma ação militar. A decisão de Blair de usar sua credibilidade em Washington para assegurar uma autorização internacional explícita para uma segunda guerra no Golfo Pérsico traduz a preocupação do chefe do governo britânico tanto em preservar o Conselho de Segurança, na qual a Grã-Bretanha tem poder de veto, como de proteger a União Européia, da qual é um ardoroso defensor. Sua iniciativa dá cobertura diplomática para a França reconsiderar sua relutância a uma solução militar, na hipótese de Saddam Hussein não se submeter às ordens da ONU e desarmar-se. A França também tem poder de veto no Conselho de Segurança. Ganhar o apoio de Paris é importante não apenas porque facilitaria obter o endosso da China a uma nova resolução, mas também porque aumentaria a pressão em favor de uma solução interna no Iraque. Uma das hipóteses com as quais Washington e Londres trabalham é a da deposição de Saddam por um grupo de generais iraquianos. Assessores da Casa Branca, ao comentarem a disposição de Bush de esperar uma segunda resolução, destacaram que o novo exercício diplomático dará no máximo mais seis semanas para os inspetores de armas da ONU realizarem sua missão no Iraque - tempo suficiente para o Pentágono completar a fase final dos preparativos militares para uma nova guerra. E para a diplomacia americana tentar consolidar apoio internacional para uma solução de força, e politicamente não menos importante para Bush, para a Casa Branca neutralizar a oposição dos democratas à sua estratégia no Iraque. O porta-voz do Departamento de Estado, Richard Boucher, estimou o tempo de uma nova iniciativa diplomática em "um par de semanas". Este prazo coincide com a data - 14 de fevereiro - da apresentação ao Conselho de Segurança de um novo relatório do chefe dos inspetores de armas da ONU, Hans Blix. Num gesto positivo para a estratégia de Blair de ampliar o apoio internacional para um ataque contra o Iraque, o ministro das Relações Exteriores da França, Dominique de Villepin, confirmou nesta sexta-feira que comparecerá na quarta-feira à reunião do Conselho de Segurança, na qual o secretário de Estado apresentará provas de que o regime de Saddam Hussein não apenas não está colaborando com os inspetores de armas como está sabotando ativamente suas atividades. Em contraste com a Alemanha, que se pronunciou contrariamente a um ataque ao Iraque, a França justificou sua oposição a uma solução de força dizendo que não há provas e que os inspetores devem ter mais tempo para realizar sua missão. Bush, por sua vez, intensificou ontem seus contatos com líderes internacionais, que deverão continuar na próxima semana.