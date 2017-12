Bush adverte Arafat para lutar contra terrorismo com atos O presidente George W. Bush, externando horror e revolta com os ataques suicidas deste sábado em Jerusalém, fez uma dura advertência ao líder palestino Yasser Arafat para que ele lute contra o terrorismo com ações - e não apenas com palavras. Seu enviado especial no Oriente Médio entregou rapidamente uma mensagem direta para Arafat e Bush antecipou para este domingo uma reunião marcada para a segunda-feira com Sharon. "Fiquei horrorizado e entristecido ao saber das explosões que ocorreram em Jerusalém", afirmou Bush num comunicado emitido na casa de descanso presidencial de Camp David. "Eu as condeno fortemente como atos de assassinato que nenhuma pessoa de consciência pode tolerar e nenhuma causa pode justificar. Em nome do povo americano, estendo minhas mais profundas simpatias e condolências às famílias das vítimas e ao meu amigo primeiro-ministro Sharon e a todo o povo de Israel". Bush também telefonou para Sharon em Nova York para expressar suas condolências diretamente e arranjar a antecipação da reunião com o primeiro-ministro para o meio-dia deste domingo. "O presidentre Arafat e a Autoridade Palestina têm de encontrar e prender imediatamente os responsáveis pelos assassinatos hediondos", disse Bush no comunicado. "Eles têm de agir rápida e decisivamente contra as organizações que os apóiam". Bush acrescentou: "Agora mais do que nunca, o presidente Arafat e a Autoridade Palestina têm de demonstrar através de ações, e não meramente de palavras, seu comprometimento na luta contra o terrorismo". Seguindo instruções de Bush, o enviado americano general Anthony Zinni disse num comunicado divulgado em Jerusalém que conversou com Arafat e "deixei absolutamente claro que aqueles responsáveis pelo planejamento e execução desses ataques têm de ser encontrados e levados à justiça. Esta é uma tarefa urgente e não pode haver demoras nem desculpas para não se agir decisivamente".