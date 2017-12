Bush afirma em discurso que EUA estão vencendo guerra no Iraque No discurso anual "O Estado da União", iniciado há poucos instantes em Washington, o presidente George W.Bush, afirma que "os Estados Unidos precisam continuar na ofensiva contra os malfeitores internacionais e desenvolver tecnologias que lhe permitam depender menos da importação de petróleo de regiões instáveis do mundo". Bush foi ovacionado ao afirmar, referindo-se à guerra no Iraque: "Tenho confiança no povo iraquiano; tenho confiança nos nossos soldados. Estamos vencendo." "