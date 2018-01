Bush afirma que blecaute não foi ato terrorista O presidente dos Estados Unidos, George Bush. disse nna noite desta quinta-feira que o governo federal está trabalhando com os Estados e autoridades locais para reestabelecer o mais rápido possível a energia nas cidades atingidas por uma grande blecaute. ?Isso nào foi um ataque terrorista?, afirmou Bush. Para ler sobre o blecaute: Quatro reatores nucleares fechados pelo blecaute nos EUA Nosso repórter conta como estão as ruas de Nova York Em meio ao blecaute, prefeito pede cuidado com o calor Energia elétrica falha nos EUA e no Canadá Sobrecarga pode ter causado o blecaute Blecaute afeta quatro grandes aeroportos Este é mais um de uma longa série de blecautes Para o FBI, blecaute foi "evento natural", diz fonte