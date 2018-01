Bush afirma que governo do Iraque dá início a novo capítulo O presidente dos EUA, George W. Bush, afirmou, neste sábado, que a formação de um novo governo de unidade nacional no Iraque dá início a um novo capítulo na história daquele país, ao mesmo tempo em que se comprometeu a dar respaldo contínuo para a jovem democracia. "Os novos líderes iraquianos sabem que o período que têm pela frente está carregado de grandes desafios", disse o presidente norte-americano. "Mas também sabem que eles e sua grande nação não os enfrentarão sozinhos", prometeu. "Os Estados Unidos e os países que amam a liberdade em todo o mundo estarão ao lado do Iraque quando o país assumir seu lugar entre as democracias do mundo e como um aliado na guerra contra o terrorismo", completou. Os Estados Unidos esperam que o novo governo contribua para encurtar o caminho para a retirada das tropas norte-americanas do país. "O nosso desejo é que, na medida em que o governo (iraquiano) fortaleça seu mandato, os iraquianos possam se proteger a si mesmos e as tropas norte-americanas possam voltar para casa", destacou o presidente da Câmara de Representantes, o republicano Dennis Hastert, de Illinois. Hastert afirmou que os Estados Unidos continuarão ao lado do povo iraquiano, durante a realização das reformas políticas necessárias para superar os anos de opressão violenta ao longo do governo de Saddam Hussein. Em Bagdá, o embaixador dos Estados Unidos no Iraque, Zalmay Khalilzad, sinalizou que o novo governo levará o Iraque a promover sua própria defesa, mas evitou dar informações específicas sobre a retirada dos soldados norte-americanos do país.