Bush afirma que mantém boas relações com Chirac O presidente dos EUA, George W. Bush, afirmou que tem "boas relações" com o presidente da França, Jacques Chirac, após encontro bilateral durante a reunião do G-8, em Evian (França). "Nós podemos ter algumas divergências, mas isso não significa que temos de ser desagradáveis um com o outro", declarou Bush, ao responder a algumas perguntas de jornalistas na varanda do hotel onde ocorreu o encontro. Em uma tentativa de reatar as abaladas relações entre os EUA e a França em razão dos conflitos sobre a questão iraquiana, Bush indicou que passado é passado. Os dois governantes descreveram a sessão dessa manhã do G-8 como "muito positiva". Bush disse que as suas expectativas em relação ao encontro foram atendidas, listando alguns tópicos de sua agenda política e sem fazer referências a questões econômicas.