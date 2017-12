Bush ainda não tomou decisão sobre ação militar, diz Casa Branca Na reunião de hoje com os principais líderes do Congresso, o presidente americano George W. Bush discutirá as opções em estudo em relação ao Iraque, mas não opções militares, porque não decidiu se serão necessárias. A afirmação foi feita pelo porta-voz da Casa Branca, Ari Fleisher. A reunião iniciou-se às 10h45 (de Brasília). "O encontro não é para discutir uma ação militar. O presidente não tomou qualquer decisão com representantes internos ou com líderes internacionais sobre uma ação militar, portanto, não se deve esperar que este seja o resultado da reunião", afirmou. "Esta é uma boa oportunidade para conversar com estes diferentes líderes do Congresso sobre a melhor maneira de proteger a América", disse. Fleischer acrescentou que o presidente não se decidiu se uma intervenção militar é necessária. No entanto, Fleischer ressaltou que a maior parte dos congressistas presentes ao encontro votaram em 1998 a favor da resolução que considera a retirada de Saddam Hussein do poder uma política norte-americana. As informações são da Dow Jones.