Bush alertará Rússia sobre venda de arma para Irã O presidente dos EUA, George W. Bush, disse novamente que não planeja atacar o Iraque, pelo menos por ora, mas acrescentou que a ameaça que o Iraque representa para o ocidente não pode ser ignorada e tem de ser encarada. Bush, que fez os comentários durante uma entrevista à imprensa com o chanceler alemão Gerhard Schröder, chamou o presidente iraquiano de "uma ameaça para a civilização" e prometeu consultar seus aliados antes de tomar qualquer medida contra o Iraque. A questão sobre um ataque ao Iraque dividiu as opiniões do governo alemão, e Schröder se esquivou do assunto dizendo que não há sentido em discutir isso agora porque não há planos para um ataque no momento. Schröder observou que qualquer especulação em relação a um ataque militar ao Iraque "devia ser proibida". No entanto, o chanceler não escondeu seu desgosto por Saddam Hussein, a quem ele chamou de "ditador" e disse que o ocidente deveria pressionar o Iraque para permitir a volta da inspeção de armamentos da ONU. Bush disse que usará seus encontros com o presidente russo Vladimir Putin para pressioná-lo a suprimir o fluxo de armas e da tecnologia que poderiam ser usadas para construir armas de destruição em massa para o Irã. Bush disse ainda que mostrará a Putin que estas armas ameaçam os aliados da Rússia no ocidente e que o Irã é um país controlado por fundamentalistas que podem em breve decidir que a Rússia é que é o inimigo. Neste caso, as próprias armas e a tecnologia da Rússia poderiam ser usadas contra ela, acrescentou Bush.